Hay una razón práctica para cambiar la marca del rancho 910 para el Departamento de Tierras y Recursos Naturales del Condado de Summit. Jess Kirby, directora del departamento, sugirió el nombre 910 Mountain Park durante el retiro del Concejo del Condado de Summit el 18 de noviembre.

Agregar la palabra parque al nombre, explicó, podría permitir que el condado obtenga más financiamiento para mantenimiento y proyectos. Eso incluye el uso de los ingresos del impuesto hotelero, los cuales la Legislatura restringe para ciertos fines.

También le daría al condado de Summit un mayor control sobre East Canyon Road, una carretera estatal sin pavimentar muy popular entre quienes pasean perros y corredores. Atraviesa el centro de la propiedad de 8,600 acres al norte de Jeremy Ranch.

"Al llamarlo parque, podemos reducir el límite de velocidad en esa carretera, algo que de otro modo no podríamos hacer", dijo Kirby. "También nos permite cerrar esa carretera todos los años sin tener que pasar por un proceso de ordenanza".

El condado aún no ha hecho oficial el cambio de marca, pero ya se eliminó la palabra ganado del nombre 910 Cattle Ranch. La concejal Tonja Hanson sugirió que los antiguos nombres de edificios y lugares suelen perdurar de todos modos.

"Me gusta '910 Ranch' simplemente por la [historia] que hay allí, pero entiendo que tienen que incluir la palabra 'parque'. ¿Podrían llamarlo 910 Ranch and Park? Porque siempre será el 910 Ranch, sin importar a qué nombre lo cambien", dijo. "Al igual que el edificio Skullcandy, me temo que siempre será el edificio Skullcandy".

En 2024 , el condado compró la antigua sede de la compañía de audio en Kimball Junction para convertirla en la nueva biblioteca y oficina del DMV del área. El nuevo centro de servicios gubernamentales, llamado PEAK Center, abrió este año.

Algunos residentes locales todavía llaman a East Village de Deer Valley Resort por su antiguo apodo, Mayflower. Muchos llaman a Park City Mountain como PCMR o a Canyons Village simplemente como The Canyons.

En lo que respecta al 910, el concejal Chris Robinson aconsejó seguir analizando el nombre antes de decidirse por uno nuevo.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

