Park City schools increasing police presence following Instagram threat

The suspect is neither an employee nor a student of the Park City School District, according to a news release.

The school district statement says the Park City Police Department and the Department of Homeland Security identified the source of the threat on Wednesday and quickly located the suspect.

“As additional precaution, the Park City Police Department and the Park City School District will have increased police presence at local schools tomorrow [Thursday],” the release says.

“These additional officers, school resource officers, and patrol officers are on alert and ready to provide the highest level of service to our schools and our community.

“We appreciate students, staff, and parents reporting unusual or potentially unsafe situations or suspicious activity to the school directly, the SafeUT App , or 24/7 hotline at 833-372-3388. Student safety is always our top priority.”

Thursday is also the first day of the Sundance Film Festival in Park City.

Hoy, la administración del Distrito Escolar de Park City recibió información sobre una posible amenaza a la seguridad en las redes sociales. El sospechoso ha sido localizado y detenido. La publicación de Instagram incluía una referencia a las escuelas de y una imagen de lo que el Departamento de Policía de Park City ha determinado que es un arma de aire comprimido. La Policía de Park City y el Departamento de Seguridad Nacional identificaron la fuente de la amenaza y localizaron rápidamente al sospechoso. El sospechoso no es ni un empleado ni un estudiante del PCSD. Como precaución adicional, el Departamento de Policía de Park City y el Distrito Escolar de Park City aumentarán la presencia policial en las escuelas locales mañana. Estos oficiales adicionales, oficiales de recursos escolares y oficiales de patrulla están en alerta y listos para brindar el más alto nivel de servicio a nuestras escuelas y nuestra comunidad. Agradecemos a los estudiantes, el personal y los padres que informen situaciones inusuales o potencialmente inseguras o actividades sospechosas directamente a la escuela, la aplicación SafeUT o la línea directa las 24 horas, los 7 días de la semana al 833-372-3388. La seguridad de los estudiantes es siempre nuestra principal prioridad. Gracias por su apoyo y asistencia para mantener nuestras escuelas seguras.