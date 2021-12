Cada Domingo | Dr. Teresa Molina December 05, 2021

Teresa Molina, PhD, LCSW, co-founder of Latino Behavioral Health Services joins us to talk about domestic violence, how it manifests, who is affected, and what can be done to help those in difficult situations.

Help for people in abusive relationships is available through the following:

Utah Domestic Violence Coalition:

Utah's confidential statewide, 24-hour domestic violence hotline 1-800-897-LINK (5465)

YWCA Women In Jeopardy Program: 1-801-537-8600

Utah's statewide child abuse and neglect hotline: 1-855-323-DCFS (3237)

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233

In Wasatch and Summit Counties:

Park City Peace House: 435-658-4739

Website

Teresa Molina, PhD, LCSW, co-fundadora de Latino Behavioral Health Services nos acompaña para hablar de violencia domestica, como se manifiesta, quién es afectado, y que se puede hacer para ayudar a aquellos en situaciones dificiles.

Ayuda para personas en relaciones abusivas está disponible a través de los siguientes:

Coalición Contra la Violencia Domestica de Utah: Programa a nivel estatal, 24-horas confidencial:

1-800-897-LINK (5465)

YWCA Programa de Mujeres en Peligro: 801-537-8600

Programa de Apoyo Estatal contra abuso de niños en Utah: 1-855-323-DCFS (3237)

Numero Contra Violencia Domestica Nacional: 1-800-799-7233

En el condado de Wasatch y Summit:

Park City Peace House: 435-658-4739

Website

Latino Behavioral Health Services