Cada Domingo | Gloria Arredondo January 2nd, 2022

Writer, poet, and activist Gloria Arredondo joins us to talk about her recently-published works, her role with the Hispanic community including support for victims of domestic violence. We talk about the difficulties women from conservative backgrounds have in understanding their own bodies and exploring their own aspects of sexuality, and she reads excerpts from her latest publications.

Gloria Arredondo, Escritora, poeta, y activista nos acompaña para hablar de sus ultimas publicaciones, su papél con la comunidad hispana, incluyendo apoyo para victimas de violencia domestica. Hablamos también de las dificultades que mujéres en culturas mas conservativas tienen en entender sus propios cuerpos y explorando aspectos de su propia sexualidad, y nos leé de sus ultimas publicaciones.