Cada Domingo | Jose Borjon January 30, 2022

Consul José Borjón with the Mexican Consulate in Salt Lake City returns to talk about the changes in procedure due to the ongoing rise of COVID cases in the state, we discuss many policies and programs offered through the consulate. We also discuss conditions throughout Mexico and the programs aimed at improving the lives of Mexican Citizens.

El Consul José Borjón con el Consulado de México en Salt Lake City regresa para hablar de los cambios en procedimiento debidos al continuo incremento de casos de COVID en el estado, discutimos programas y polizas ofrecida a traves del consulado. También discutimos condiciones a traves de México y los programas enfocados a mejorar la vida de los ciudadanos me México

