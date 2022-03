For over 15 years, Los Daniels have been challenging themselves. We chat with bandmembers Rash, Poncho, Miguel and Dan about the changes to the world of music since the days of Myspace, and hear some of their music.

Por más de 15 años, Los Daniels se han estado retando. Charlamos con miembros del grupo Rash, Poncho, Miguel, y Dan de los cambios al mundo de la música desde los dias de Myspace, y escuchámos algo de su musica.