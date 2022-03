Cada Domingo | Ranas Flores Golden Robots February 27, 2022

With a music career spanning decades, and collaborations including Victimas del Doctor Cerebro, Daniel Flores Avalos a.k.a. Ranas Flores is taking a new role as lead vocalist for his latest project known as Golden Robots. We spend the hour with the artist talking about his career, some of the changes and challenges he has faced, and we hear some of his latest works.

Con una carrera musical a lo largo de varias decadas, y colaboraciones incluyendo a Victimas del Doctor Cerebro, Daniel Flores Avalos más conocido como Ranas Flores está tomando un nuevo papel como vocalista principal para su mas reciente proyecto conocido como Golden Robots. Pasámos la hora con el artista hablando de su carrera, algunos de los cambios y retos que ha enfrentado, y escuchamos algunos de sus más recientes obras.