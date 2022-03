Cada Domingo | Joana Acevedo & Cristina Velazquez 03-06-22

Joana Acevedo and Cristina Velazquez join us to talk about the next round of Community Conversations, via Zoom on February 8 and April 5, 2022. These conversations are designed to create a place where members of the community can share, express, and affect change in their community.

Joana Acevedo y Cristina Velazquez nos acompañan para hablar de el siguiente turno de Conversaciones Comunitarias, a través de Zoom el 8 de Febrero y el 5 de Abril, 2022. Estas conversaciones están diseñadas para crear un lugar donde miembros de la comunidad puedan compartir, expresar, y crear cambio en su comunidad.

Ver el volante para más información

