We chat with California-based group Los Hollywood lead vocalist Heydi about the band's history, we talk about some of the challenges they faced, and their performances. We also hear their latest single "Hoy"

Platicamos con Heydi, Vocalista para Los Hollywod, un grupo basado en California de la historia del grupo, hablamos de algunos de los retos que han enfrentado, y de sus presentaciones. También escuchamos su ultimo EP "Hoy"

Website

Facebook

Spotify

YouTube