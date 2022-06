Cada Domingo | Andrew Stevenson 06-12-22

Andrew Stevenson, Community Outreach Coordinator and Jesus Cruz Transit Supervisor for Park City Municipal Transportation join us to tell us of the live virtual event in Spanish on June 18th from 4-5pm on Park City Transportation's Facebook page. The event aims to update the community on the city’s transit plan, parking updates and permits, construction projects, and more.

Andrew Stevenson, Coordinador para Alcance Comunitario, y Jesus Cruz, Supervisor de Transito para Park City Municipal Transportation nos acompañan para hablar del evento virtual en español el 18 de junio de 4-5pm en la página de Park City Transportation de Facebook. El evento tiene la meta de actualizar a la comunidad de los planes de transito, actualizaciones para estacionamiento y permisos, proyectos de construcción, y más.

