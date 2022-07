Cada Domingo | Luis Vazquez 07-17-22

Luiz Vazquez joins us to talk about a series of hikes during Latino Conservation Week aimed at increasing the Latino members of our community's use of our natural spaces, and to encourage more active lifestyles.

Luis Vazquez nos acompaña para hablar de una serie de caminatas durante la Semana de Conservación Latina dirigida a incrementar al uso de nuestros espacios naturales por los miembros Latinos de nuestra comunidad, y para promover una vida más activa.

24 July, 2022

4:00 PM

St. Mary's Church

1505 White Pine Canyon Rd

Park City, UT 84060

Website

Facebook