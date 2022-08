Cada Domingo | Amy Dominguez 08-07-22

The Southern Utah Wilderness Alliance produced a 4-part miniseries podcast titled Utah Silvestre, with hosts Olivia Juarez and Amy Dominguez as an expansion of their ongoing podcast Wild Utah. Cohost Amy Dominguez joins us to talk about the English and Spanish versions of the podcast, and the work that went into producing it.

La organización Southern Utah Wilderness Alliance produjo una miniseries de podcast de 4 episodios titulado Utah Silvestre, con anfitrionas Olivia Juarez y Amy Dominguez como una expansión de su podcast Wild Utah. Amy Dominguez nos acompaña para hablar de las versiones en inglés y en español del podcast, y de el trabajo que se hizo para producirlo.

