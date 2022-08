Cada Domingo | America & Jesus Cuevas

The Leonardo museum continues its program of Artists in Residence in collaboration with Artes de México en Utah. For the month of August, the young artist America Cuevas exhibits her work inspired by indigenous traditions. Her alebrijes draw on the rich cultural history of Mexico, while the carved wood masks are a family tradition going back generations. America and Jesus share their experiences.

El museo The Leonardo continua su programa de Artistas en Residencia en colaboración con Artes de México en Utah. Para el mes de agosto, la jóven artista America Cuevas muestra su trabajo inspirado por tradiciones indigenas. Sus alebrijes nacen de la rica historia cultural de México, mientras que las mascaras de madera son una tradición de familia de varias generaciones. America y Jesús comparten sus experiencias.

