Cada Domingo | Claudia Montero 10-09-22

Claudia Montero joins us to invite artists and the general public to participate in the 3rd installment of Tzompantli - Artistic Introspection 2022. This call for artists originated in 2020, and is inspired both by the traditional Tzompantli (wall of skulls) featured in Aztec and Maya architecture, and by the events from 2020 in the interest to provide everyone a chance to express their experiences in that year.

The call for artists is free and open to the public, final submission date is Tuesday October 25.

Claudia Montero nos acompaña para invitar a artistas y al publico en general a participar en el 3er plazo de Tzompantli - Reflexión Artistica 2022. Esta convocatoria para artistas originó en el 2020, y está inspirado tanto por el Tzompantli tradicional (paredes de calaveras) en arquitectura Maya y Azteca, y por los eventos del año 2020 con el interés de proveer a todos una oportunidad de expresar sus experiencias en ese año.

La convocatoria para artistas es gratis y está abierta al publico, la fecha limite es el martes 25 de octubre de este año.

