Local News Hour | February 11, 2026
Ways To Subscribe
- Utah Avalanche Center forecast (2:26)
- Park City welcomes 90 pound Rucksack Challenge skimo event (4:24)
- UOP, Swaner Preserve partner on 'Ski with a Scientist" event(12:52)
- NAC, Park City Mountain preview nighttime Ski-a-Thon fundraiser (22:52)
- Park City High head football coach reflects on 13 years leading players on and off the field (30:15)
- Utah college students could turn down assignments based on ‘religious and conscience beliefs’ under this bill (35:37)