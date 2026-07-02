Local News Hour | July 2, 2026 By Leslie Thatcher Published July 2, 2026 at 1:27 PM MDT Listen • 50:17 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Summit County better prepared for fire after 2021 Parleys evacuations (3:30)Park City Fire District offers tips for reducing fire risks to homes (6:35)Annual Park City Friends of the Library book sale opens July 3 (20:37)Forum Fest returns to celebrate 250 years of freedom (31:15)Ebola cancels vision care mission trip to Uganda (34:07)Drone shows replace fireworks as wildfire concerns grow (47:44)LIST: Fourth of July closures in Wasatch Back (49:29)