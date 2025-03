DABS quiere construir otra tienda de licores en Park City

El Departamento de Servicios de Bebidas Alcohólicas (DABS) informó a los funcionarios del Condado de Summit que planea construir una nueva tienda de licores en la Ruta Estatal 248, justo al este de la Autopista 40 de EE. UU.

La tienda estaría ubicada en terrenos del Departamento de Transporte de Utah (UDOT) al otro lado de la antigua Autopista 40, frente al lugar donde Maverik construirá una nueva estación de servicio y tienda de conveniencia.

Los miembros del Consejo del Condado de Summit y del Consejo de Park City revisaron la propuesta de la tienda de licores en una reunión conjunta el viernes, ya que los terrenos de UDOT cruzan la línea entre la ciudad y el condado.

El Director de Desarrollo Comunitario del Condado de Summit, Peter Barnes, mencionó que esto podría complicar la distribución de los impuestos sobre ventas, y expresó su preocupación de que los diseños de DABS no cumplan con los códigos de la ciudad o el condado.

Sin embargo, no necesitan cumplir con esos códigos: los terrenos de UDOT no tienen zonificación y la ley estatal no le da a los funcionarios locales voz ni voto en la construcción de tiendas de licores.

"Creo que todos reconocemos que es un problema de tráfico congestionado. No estoy seguro de si poner una tienda de licores en esa ubicación en particular sea una buena idea, pero eso no me corresponde a mí decirlo", dijo Barnes.

Si él estuviera a cargo, Barnes comentó que pondría la tienda de licores en Silver Summit o Silver Creek, ambos con solicitudes de desarrollo de uso mixto pendientes.

El concejal de Park City, Ryan Dickey, dijo que la ciudad ha discutido las ventas de licores en Park City con DABS en el pasado.

"Creo que Snow Creek es la tienda de mayor volumen, o lo era en el pasado, y simplemente tienen problemas con el inventario en esa tienda", comentó. "Así que creo que va a atraer tráfico hacia y desde Park City y desde los alrededores a esta ubicación, lo que podría ser un inconveniente."

La intersección de la antigua Autopista 40 y la Ruta Estatal 248 está cambiando rápidamente. La antigua 40 se movió unos pocos cientos de pies al este el verano pasado y pronto podría tener semáforos.

La Comisión de Planificación de Snyderville Basin aprobó una estación Maverik en octubre , al otro lado de la calle desde el sitio de la tienda de licores. La compañía dijo que instalaría un semáforo para ayudar a mitigar el tráfico.

Artículo traducido por Connor Hollison