Francis aprueba los planes para un hotel a pesar de preocupaciones de la densidad

Concejales se reunieron en una sesión especial el 7 de agosto y al final aprobaron la propuesta 4-0, uno en señal de protesta.

El Concejal Clayton Querry, quien anteriormente habló en contra de los planes de cuatro niveles, dijo que quiere hacer lo que es mejor para la comunidad.

“Es un edificio de cuatro pisos. Todavía creo que es un edificio de cuatro pisos. Creo que han admitido tanto en documentos legales que están tratando de imponer un edificio de cuatro pisos,” dijo él. “Pero lo que dije fue que trataría de hacer lo que es mejor para la ciudad, aunque tengamos que tomar una decisión que no nos gusta.”

El desarrollador del Hotel Stonewright Rusty Webster ya tiene el permiso general para el proyecto. Ahora, después de dos rechazos, el concejo ha aprobado sus planes de arquitectura.

Primero, el edificio de 45 pies y cuatro niveles originalmente propuesto de Webster fue rechazado.

Él volvió el 21 de junio con los planes para tres historias y una buhardilla no terminada en el mismo edificio de 45 pies, lo cual cumple con los requisitos de altura de Francis.

El concejo votó en contra 3-2 y Webster amenazó con una demanda.

Ahora con los planes aprobados, el desarrollador necesita permisos de edificio antes de comenzar la construcción.

También planeado para Francis, un hotel de Best Western está enredado en el Juzgado de Distrito número 3 después de que los residentes apelaron la aprobación del concejo.

Artículo traducido por Jonás Wright.