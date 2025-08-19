La Oficina del Alguacil del condado de Summit participa en el programa Meals on Wheels para ayudar a adultos mayores locales
Adultos mayores del condado de Summit que no pueden salir de sus hogares tendrán la oportunidad de recibir comida entregada a sus puertas comenzando en septiembre.
La Oficina del Alguacil del condado de Summit está asociándose con la Mountainland Association of Governments (Asociación de Gobiernos Mountainland) para traer el programa Meals on Wheels (Comidas a Domicilio) al área.
A través de Meals on Wheels, adultos mayores de 60 años o más que no pueden salir de sus hogares sin asistencia pueden inscribirse para recibir comidas directamente entregadas a sus puertas.
El portavoz Skylar Talbot dijo que la Oficina del Alguacil del condado de Summit es la proveedora más reciente del programa, y el personal de la cocina del Cárcel del condado de Summit va a preparar las comidas.
“Nosotros vamos a preparar esas comidas. Encajar esas comidas, prepararlas para la entrega,” dijo él. “Alguien del programa Meals on Wheels vendrá a la oficina del alguacil, buscar esas comidas y entregarlas.”
Talbot dijo que la cárcel emplea a todo el personal en la cocina, pero los reclusos también tienen la oportunidad de cocinar.
“Estamos muy a favor de la programación, y esto va a ayudar a elevar a esos reclusos que decidan trabajar en la cocina,” dijo él. “Ellos ayudan a preparar comidas para otras personas en la cárcel, pero esto va a ayudar a aumentar la cantidad de tiempo que pueden pasar en ese programa.”
Talbot dijo que la Oficina del Alguacil está emocionada por involucrarse en ayudar a los adultos mayores locales. Dijo que el programa también viene sin costo para los contribuyentes - la Mountainland Association of Governments paga por las comidas y entregas, pidiendo una donación voluntaria de 4 dólares por comida.
Las primeras comidas de la cocina de la cárcel del condado de Summit llegarán a adultos mayores el 4 de septiembre.
Artículo traducido por Jonás Wright.