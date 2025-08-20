Esquiadores locales serán incluidos en el Salón de la Fama de la Región Montañosa 2025

Los galardonados de este año incluyen la saltadora de esquí pionera Linsey Van, el esquiador de descenso de la Copa del Mundo Steven Nyman, y el defensor e innovador del esquí Earl Miller, quien está siendo incluido póstumamente.

Van se crió en Park City y rompió barreras como una de las primeras mujeres en competir–y ganar–en el circuito internacional de salto de esquí. En 2009, ella hizo historia al llegar a ser la primera Campeona Mundial en salto de esquí en los Campeonatos Mundiales de Esquí Nórdico.

Ella fue una defensora apasionada por la igualdad de género en los deportes y fue clave en la lucha para incluir el salto de esquí de mujeres en los Juegos Olímpicos de Invierno, una batalla que con tiempo culminó en el debut del evento en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014.

Steven Nyman se crió en Utah y aprendió a esquiar en el resort Sundance donde su padre trabajaba como director de la escuela de esquí. Él dijo que ahí aprendió a ser uno de los mejores deslizadores del mundo.

“Aprendí que gran parte de ese toque vino de ir tras el equipo de esquí de la universidad BYU por toda la montaña,” dijo Nyman en el segmento “Hora de Noticias Locales” de KPCW el miércoles, el 14 de agosto. “No entendía física ni nada de eso cuando era niño, pero por el camino desde la parte trasera de la montaña hasta el frente, hay una pista ancha, larga y plana, y siempre trataba de mantenerme a nivel de las personas más grandes que tenía más ímpetu. Y creo que fue así que gané ese toque para la velocidad.”

Nyman ganó el Título Mundial Juvenil de slalom en 2002 y más tarde fue nombrado para el Equipo de Esquí de Estados Unidos donde esquió por 21 años. Tiene el récord como esquiador alpino con más trayecto en el equipo masculino de velocidad de Estados Unidos.

Mientras estaba en el equipo, Nyman logró tres victorias en la Copa del Mundo – todas en Val Gardena, Italia.

“En realidad, soy el primer estadounidense en ganar ahí, pero tenemos mucho éxito ahí, y creo que eso se debe a los saltos y vueltas a ciegas y la seguridad que tienes que tener en ese recorrido,” dijo él. “Más o menos iniciamos el movimiento de los parques de terreno aquí en los Estados Unidos, y habiendo crecido en esta región montañosa, jugaba mucho en los parques de terreno, y crecía viendo muchas de las películas de esquí, llegando a ser muy cómodo en el aire y tirándome sobre estos saltos y estos acantilados.”

Nyman compitió en cuatro Juegos Olímpicos – 2006, 2010, 2014 y 2018.

Su compromiso de promover el deporte ha seguido más allá de su carrera competitiva. Hoy en día sirve como un embajador para el lugar de esquí Sundance Resort y la marca Fischer Skis. Él es un encargado del equipo en la empresa Spyder y todavía pasa muchos días esquiando en los días de esquí corporativos, con clientes privados y sus hijos.

Earl Miller fue incluido en el Salón de la Fama del Esquí de Estados Unidos en 1994. Se graduó de la universidad BYU y luego llegó a ser su primer entrenador de esquí. Era diseñador de áreas de esquí y planeó el resort original de Sundance en el Cañón de Provo. También fue el primer director de la escuela de esquí del resort.

Como un inventor destacado, Miller tuvo más de 100 patentes y marcas y según su homenaje al Salón de la Fama, tuvo más invenciones beneficiosas para esquiadores que todos los demás inventores de esquís en el mundo combinado.

Artículo traducido por Jonás Wright.