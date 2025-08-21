El centro recreativo MARC en Park City comienza las renovaciones de su alberca recreativa

El Director de Recreación del Municipio de Park City Ken Fisher dijo que la alberca recreativa del centro recreativo MARC se cerró el 17 de agosto.

“Anoche nuestro equipo de mantenimiento del edificio vino y neutralizó el cloro dentro de la alberca y ya empezamos a descargar esa agua,” dijo Fisher en el segmento “Hora de Noticias Locales” de las noticias de KPCW el 18 de agosto. “Eso va a tardar un par de días y luego vamos a comenzar la demolición.”

La ciudad anteriormente cerró la alberca de nado en el centro MARC porque había planeado mejorar todas las instalaciones acuáticas del centro recreativo antes del verano de 2026.

La alberca de nado de 25 yardas aumentará de seis a ocho carriles y la alberca recreativa va a tener lo que se llama “acceso de nivel cero”, que significa que va a haber una pendiente gradual hacia el agua que va a imitar una playa natural.

Cuando se termine, la alberca recreativa también va a tener un nuevo tobogán y pared de escalada. Fisher dijo que las mejoras acuáticas van a costar cerca de $9 millones.

El 18 de agosto el Departamento Municipal de Recreación de Park City también comenzó la construcción de otro gran proyecto costoso – un nuevo centro comunitario de $19 millones en el Parque Municipal .

Las canchas de arena de voleibol y básquetbol, junto con el área de juegos, van a estar cerradas hasta que se termine el proyecto en diciembre de 2026. Las dos canchas y el área de juegos van a recibir mejoras.

Fisher dijo que todavía planean ofrecer los campamentos de verano el año que viene pero que van a tener que encontrar otro lugar, porque el edificio antiguo de los campamentos al lado de las canchas va a ser demolido durante la semana del 25 de agosto.

El director de recreación dijo que la cúpula inflable sobre las canchas de tenis y pickleball en el centro MARC, que se usa como refugio de la nieve, se armará la tercera semana de septiembre.

Fisher agregó que Park City está acercándose a la aprobación de un contrato inicial con un desarrollador privado para construir una nueva instalación cubierta de pickleball en la zona Quinn’s Junction.

