La Alianza de Deportes Juveniles extiende sus programas extracurriculares hasta el frente de las montañas Wasatch

La Directora Ejecutiva de la YSA Emily Fisher se reunió con la Alcaldesa de Salt Lake City Erin Mendenhall cuando fue a los Juegos Olímpicos de verano en París el año pasado. La Directora de Programas de la YSA Heather Sims dijo que con el ánimo de la alcaldesa, están lanzando sus programas extracurriculares en cuatro de las escuelas con apoyo federal del distrito de Salt Lake.

Las escuelas con apoyo federal son las que reciben financiamiento federal debido a porcentajes altos de estudiantes que se consideran en riesgo, ya sea porque no cumplen con los estándares académicos del estado o vienen de familias de bajos ingresos, a menudo identificados por los que utilizan programas de almuerzos gratis o a precios reducidos.

“Nuestros programas van a empezar ahí en septiembre, pero ya tenemos un programa en el resort Solitude con el ciclismo de montaña en descenso,” dijo Sims en el segmento “Hora de Noticias Locales” de las Noticias KPCW el lunes, el 18 de agosto. “Tenemos un programa de patineta en el recinto federal, y tenemos una organización de esgrima que de verdad quiere ser parte del programa ahí. Así que, estamos muy emocionados, y ahora tenemos programas abiertos a estudiantes en los condados Summit, Wasatch y Salt Lake. Así que, cualquier persona podría unirse a nuestros programas, aunque sea educada en casa.”

El nuevo programa va a incluir una mezcla del ciclismo de montaña este otoño, y cuando venga el invierno, deportes introductorios tales como esquí de fondo y esquí en descenso. El apoyo en forma del transporte y equipaje también se provee a los alumnos participando en los programas.

Los programas insignia de la YSA Get Out & Play (Vete a Jugar) y ACTIV8 (Niños Activos), que se enfocan en desarrollar confianza y habilidades a través de la actividad física, van a ser la base de las nuevas ofertas.

La Directora Emily Fisher dijo que espera aumentar los programas populares de la YSA por todo el estado.

“En verdad sentimos que tenemos un buen modelo, y hemos tenido gran apoyo para expandir hasta otras áreas,” dijo Fisher. “Hemos contratado a un gerente de programas en Salt Lake City y tenemos varios otros recursos que estamos utilizando para expandir. Y sólo estamos muy emocionados por ayudar a tantos niños como sea posible a salir a jugar, utilizando todas las cosas que hacen que nuestro estado sea único, y ayudar a los niños a despegarse de sus pantallas para hacer algo divertido, haciendo amistades.”

La inscripción para los dos programas está en curso. El programa Get Out & Play es para los niños de primer a quinto grado y el programa Activ8 es para alumnos de los grados seis hasta duodécimo.

Becas por necesidad económica para los deportistas entrenando con los equipos de miembros de la YSA así como los que participan en los programas extracurriculares están disponibles.

Sims dijo que los programas no pueden funcionar sin los padres voluntarios y acompañantes quienes a su vez reciben un descuento significativo.

Las entradas se venden para la recaudación de fondos más grande del año de la YSA, Jan’s Winter Welcome (La Bienvenida de Invierno de Jan). Las entradas salen a $550 por persona.

Artículo traducido por Jonás Wright.