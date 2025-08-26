La construcción del templo del valle de Heber comienza en el condado de Wasatch

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días primero anunció sus planes de construir un templo en el condado de Wasatch en octubre de 2021. Puso la primera piedra un año después en el sitio de 18 acres a lo largo de la calle Center Street apenas afuera de los límites de Heber City.

El Consejo del condado de Wasatch unánimemente aprobó los planes para el templo en noviembre de 2023. Poco después, un grupo pequeño de residentes del barrio de Red Ledges demandaron al condado, diciendo que el acuerdo de desarrollo violó la ley.

Ahora, cerca de un mes después de que una jueza del Juzgado del Cuarto Distrito falló a favor de los planes, diciendo que el condado correctamente aprobó el acuerdo de desarrollo, la iglesia está comenzando la construcción.

El Gerente del condado de Wasatch Dustin Grabau confirmó el lunes, el 26 de agosto, que el trabajo está comenzando. Dijo que preparar el sitio va a tomar algo de tiempo.

“Creo que va a tomar algunos meses para que siquiera puedan levantar la construcción del suelo,” dijo él.

Un portavoz de la iglesia dijo a KPCW que obreros de construcción están nivelando la tierra e instalando infraestructura.

El trabajo incluirá el drenaje extensivo: Un estudio de aguas subterráneas de 2023 estimó que la iglesia necesitaría bombear hasta un millón de galones al día por varias semanas para mantener el sitio lo suficientemente seco para la construcción.

Grabau dijo que la iglesia dijo al condado que la construcción tomará cerca de tres años.

Dijo que la iglesia ha tenido permiso por casi dos años y, a falta de una orden judicial, ya podría haber comenzado la construcción. Sin embargo, los oficiales de la iglesia decidieron esperar hasta que la demanda avanzara en la corte.

Dijo que “no está sorprendido” de ver el comienzo del trabajo después del fallo de la jueza.

“Queremos ser un lugar donde las personas pueden adorar, donde las personas pueden vivir sus vidas y hacerlo en la comodidad de la comunidad,” dijo él. “Yo creo, hasta donde este templo ayude a eso, eso alinea mucho más con quienes queremos ser como una comunidad.”

Los residentes del barrio de Red Ledges han presentado una apelación del fallo de la jueza de julio.

Cuando esté completo, el templo tendrá 88,000 pies cuadrados. Tendrá 210 pies de altura en su punto más alto.

Artículo traducido por Jonás Wright.