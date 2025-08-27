La construcción del sistema de autobuses de tránsito rápido del Transporte de High Valley comienza en la Ruta estatal 224

La construcción preliminar incluye volver a marcar los carriles y quitar las barreras de concreto para preparar la calle para una construcción importante en la primavera de 2026.

Comenzando el miércoles, los equipos volverán a marcar los carriles cerca del Resort Canyons entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road.

Un carril va a estar cerrado por las noches en ambos sentidos de las 8 p.m. a las 6 p.m. hasta el sábado.

Los equipos luego quitarán los camellones de concreto comenzando el 2 de septiembre.

Otros proyectos de la semana que viene incluyen poner las líneas de fibra óptica bajo tierra e instalar nuevo drenaje pluvial a lo largo de la Ruta 224.

Esta fase de construcción va a durar hasta octubre.

Vea el horario completo de los proyectos de construcción del otoño de los autobuses de tránsito rápido y sus impactos abajo.

Cuándo: El miércoles, el 27 de agosto – el viernes, el 29 de agosto; horas nocturnas (aproximadamente de las 8 p.m. a las 6 a.m.)

Donde: La calle SR-224 cerca del Resort Canyons entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road

Qué/Por Qué: El remarcado de carriles para preparar para quitar los camellones de concreto que ya existen en el centro

Impactos de Tráfico: El tráfico en la calle SR-224 será desviado y un carril será mantenido en ambos sentidos por las noches y dos carriles serán mantenidos en ambos sentidos durante las horas del día

---------------------------

Cuando: El 2 de septiembre – la mitad de octubre de 2025; durante las horas del día

Donde: La calle SR-224 cerca del Resort Canyons entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road

Qué/Por Qué: La eliminación de los camellones de concreto en la calle SR-224 para preparar para ensanchar la carretera

Impactos de Tráfico: El tráfico se desviará a los acotamientos exteriores y dos carriles serán mantenidos en ambos sentidos

---------------------------

Cuando: Comenzando la semana del 2 de septiembre y siguiendo el 31 de octubre

Donde: La calle SR-224 entre la zona de Kimball Junction y la calle de Kearns Blvd.

Qué/Por Qué: Trabajos de perforación subterránea para instalar nuevas líneas de fibra óptica

Impactos de Tráfico: Cierres de los acotamientos exteriores de la calle SR-224 y equipaje en las zonas de trabajo

---------------------------

Cuando: Comenzando la semana del 8 de septiembre y siguiendo por aproximadamente seis semanas

Donde: La calle SR-224 entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road

Qué/Por Qué: La instalación de nuevas líneas de drenaje pluvial a lo largo de la calle SR-224

Impactos de Tráfico: Un carril será mantenido en ambos sentidos en las zonas de trabajo de la calle SR-224 por las noches de los fines de semana

Más información sobre el sistema de autobuses de tránsito rápido se puede encontrar aquí (en inglés) .

Artículo traducido por Jonás Wright.