La construcción del sistema de autobuses de tránsito rápido del Transporte de High Valley comienza en la Ruta estatal 224
Los conductores van a darse cuenta de cierres de carril intermitentes en la Ruta estatal 224 comenzando esta semana mientras el Transporte de High Valley comienza la construcción de sus sistema de autobuses de tránsito rápido.
La construcción preliminar incluye volver a marcar los carriles y quitar las barreras de concreto para preparar la calle para una construcción importante en la primavera de 2026.
Comenzando el miércoles, los equipos volverán a marcar los carriles cerca del Resort Canyons entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road.
Un carril va a estar cerrado por las noches en ambos sentidos de las 8 p.m. a las 6 p.m. hasta el sábado.
Los equipos luego quitarán los camellones de concreto comenzando el 2 de septiembre.
Otros proyectos de la semana que viene incluyen poner las líneas de fibra óptica bajo tierra e instalar nuevo drenaje pluvial a lo largo de la Ruta 224.
Esta fase de construcción va a durar hasta octubre.
Vea el horario completo de los proyectos de construcción del otoño de los autobuses de tránsito rápido y sus impactos abajo.
Cuándo: El miércoles, el 27 de agosto – el viernes, el 29 de agosto; horas nocturnas (aproximadamente de las 8 p.m. a las 6 a.m.)
Donde: La calle SR-224 cerca del Resort Canyons entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road
Qué/Por Qué: El remarcado de carriles para preparar para quitar los camellones de concreto que ya existen en el centro
Impactos de Tráfico: El tráfico en la calle SR-224 será desviado y un carril será mantenido en ambos sentidos por las noches y dos carriles serán mantenidos en ambos sentidos durante las horas del día
---------------------------
Cuando: El 2 de septiembre – la mitad de octubre de 2025; durante las horas del día
Donde: La calle SR-224 cerca del Resort Canyons entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road
Qué/Por Qué: La eliminación de los camellones de concreto en la calle SR-224 para preparar para ensanchar la carretera
Impactos de Tráfico: El tráfico se desviará a los acotamientos exteriores y dos carriles serán mantenidos en ambos sentidos
---------------------------
Cuando: Comenzando la semana del 2 de septiembre y siguiendo el 31 de octubre
Donde: La calle SR-224 entre la zona de Kimball Junction y la calle de Kearns Blvd.
Qué/Por Qué: Trabajos de perforación subterránea para instalar nuevas líneas de fibra óptica
Impactos de Tráfico: Cierres de los acotamientos exteriores de la calle SR-224 y equipaje en las zonas de trabajo
---------------------------
Cuando: Comenzando la semana del 8 de septiembre y siguiendo por aproximadamente seis semanas
Donde: La calle SR-224 entre las calles Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road
Qué/Por Qué: La instalación de nuevas líneas de drenaje pluvial a lo largo de la calle SR-224
Impactos de Tráfico: Un carril será mantenido en ambos sentidos en las zonas de trabajo de la calle SR-224 por las noches de los fines de semana
Más información sobre el sistema de autobuses de tránsito rápido se puede encontrar aquí (en inglés).
Artículo traducido por Jonás Wright.