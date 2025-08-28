Algunos residentes de Heber piden al juez que bloquee la construcción del templo mientras la apelación está pendiente

La moción para suspender la construcción llega tres días después de que trabajadores llegaron al sitio del templo del valle de Heber en la calle Center Street, al otro lado de la calle de la colonia Red Ledges.

Un grupo de cuatro residentes de la colonia Red Ledges presentaron una demanda al condado de Wasatch en noviembre de 2023, poco después de que los planes del templo recibieron luz verde. Discutieron que no fue justo que el condado aprobara el plan del sitio y el acuerdo del desarrollo.

Un juez del Cuarto Distrito Judicial se puso del lado del condado y la iglesia en un fallo del mes pasado, y el lunes, los equipos de construcción llegaron al sitio.

Ahora, los residentes quieren que el juzgado detenga cualquier construcción del templo. En la moción presentada el 28 de agosto, discuten que la iglesia debe esperar para construir mientras dure la apelación de la demanda.

La moción discute que una suspensión es necesaria para prevenir “daños irreparables.”

“De manera crucial, una vez que la construcción del templo comience – o peor, se termine – los cambios físicos y ambientales a la colonia van a ser prácticamente irreversibles,” dice la moción.

Ya que el condado y la iglesia han esperado hasta ahora, agrega, no pasará nada por esperar un poco más. El gerente del condado de Wasatch Dustin Grabau dijo a KPCW el 25 de agosto que la iglesia ha tenido permiso para construir por casi dos años y pudo haber comenzado la construcción más temprano.

Los residentes presentaron una apelación con la Corte Suprema de Utah el 28 de julio.

