Se identificaron las víctimas del accidente de avión mortal en el Cañón Little Cottonwood

La Oficina del Sheriff del condado de Salt Lake ya identificó a las dos personas involucradas en un accidente de avión cerca del resort de esquí Alta el fin de semana pasado.

Los diputados dijeron que Christopher Marx, que tenía 55 años, falleció y Alex Dulude, que tenía 40 años, quedó gravemente herido cuando su avión se cayó en el área de la Cuenca Albion del Cañón Little Cottonwood cerca de las 5:30 p.m. el domingo.

Llevaron a Dulude al hospital de la Universidad de Utah en helicóptero donde siguió en estado crítico la noche del martes.

No se ha dado a conocer más información sobre las víctimas.

El avión, que está a nombre de una LLC en Maryland, hizo vuelos desde Virginia a Nevada en los últimos 10 días, según la estación de noticias Fox 13.

El sitio del accidente cerca de Alta va a seguir cerrado hasta que la Administración Federal de Aviación y el Organismo Nacional de Seguridad en Transporte completen su investigación directamente en el lugar.

Artículo traducido por Jonás Wright.