La junta del Distrito Escolar del condado de Wasatch pide retroalimentación sobre sus reglas para usar el celular

Por primera vez desde 2012, la Junta de Educación del Distrito Escolar del condado de Wasatch revisó las reglas para usar el celular por todo el distrito.

La junta hizo unos cambios pequeños a la política en su reunión del martes para que cumpla con una nueva ley estatal que fue aprobada en febrero. La ley prohíbe que los estudiantes usen celulares y otra tecnología mientras hay clases, pero permite que los distritos hagan reglas pensando en lo que cada escuela necesita.

Según las reglas del distrito, los niños de primaria no pueden tener celulares en la escuela a menos que reciban una excepción aprobada, como por una razón médica.

Los alumnos de secundaria pueden traer sus dispositivos consigo, pero no pueden usarlos mientras hay clase.

Si un maestro ve a un alumno con el celular en la mano, se lo va a quedar hasta que termine la clase. Si vuelve a pasar, lo llevan a la oficina y los padres tienen que ir por él. Si vuelve a pasar por tercera vez, los alumnos pierden los privilegios de usar el celular por un mes y los padres deben reunirse con un administrador. Si sigue pasando, pueden ser suspendidos.

La presidenta de la junta Kim Dickerson comentó que las reglas pueden cambiar en el futuro.

“Esto sólo es el inicio de nuestra plática,” dijo ella. “Nos reunimos como una junta por primera vez, de verdad, y platicamos sobre esto durante el periodo de estudio, y podemos actualizar, cambiar, y hacer lo que decidamos después de buscar información, datos, y retroalimentación.”

Durante su periodo de estudio, los miembros de la junta tuvieron una plática preliminar sobre cómo reglas futuras podrían parecer.

Una miembro de la junta Breanne Dedrickson dijo que una vez asistió a una presentación de la iniciativa The Policy Project, la cual apoya la nueva ley sobre el uso de celulares. Ella dijo que la organización compartió datos mostrando que demasiado tiempo en el celular puede dar a los niños más ansiedad y distraerlos.

“Platicaron sobre algunas escuelas que habían implementado reglas más estrictas, y vieron un aumento en las notas y en la salud mental, y las investigaciones apoyan que es bueno para los alumnos,” dijo Dedrickson.

A otro miembro de la junta Brad Ehlert no le gustaba mucho usar estudios más grandes y quería enfocarse en los datos de escuelas en el condado de Wasatch.

“Con la mayoría de las investigaciones, puedes hacer que el resultado final sea lo que quieras al final, si lo armas bien,” dijo él.

Las escuelas secundarias Rocky Mountain y Timpanogos han hecho pruebas donde meten los celulares en cajas si se ven fuera de la clase. Los miembros de la junta estuvieron de acuerdo de que sería bueno escuchar si el método mejoró el comportamiento de la clase e hizo que la instrucción fuera más fácil según los maestros.

Ehlert también estaba preocupado de que las investigaciones más amplias no consideran a cada niño. Pero Dedrickson remarcó que las reglas del distrito y la ley del estado permiten excepciones cuando los estudiantes necesitan sus celulares por razones médicas o por otras razones.

Artículo traducido por Jonás Wright.