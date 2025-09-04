Jodi Emery fue nombrada gerente municipal interina de Park City

El Municipio de Park City dijo el 3 de septiembre que Jodi Emery va a servir como gerente municipal interina comenzando el 10 de septiembre.

El anuncio llega antes del último día del gerente municipal actual de Park City Matt Dias el 15 de septiembre.

Emery, quien se crió en Park City, fue contratada como subgerente municipal en abril después de servir como decana asociada de la Universidad de Utah.

“Estoy agradecida por la confianza que los líderes municipales de Park City han mostrado en mí, y me siento honrada de servir en este cargo,” dijo Emery en un comunicado de prensa. “Me da gusto colaborar con nuestro personal dedicado, residentes, y asociados para asegurar una transición coherente y que siga dándoles a nuestros vecinos el mejor servicio posible.”

Antes de sus más de diez años en la universidad, ella trabajaba como directora de desarrollo y mercadotecnia para la estación de radio KPCW en Salt Lake City.

Dias, que había estado con Park City desde 2014, dijo que la experiencia de Emery en gestión organizacional la convirtió en la decisión correcta.

“Tengo confianza en que Jodi puede liderar durante este periodo,” dijo Dias. “Ella también cuenta con un gran grupo de profesionales comprometidos que la apoyan y aseguran la continuidad de las operaciones.”

Como subgerente municipal, Emery ha supervisado las operaciones diarias incluyendo finanzas, recursos humanos y senderos y el espacio abierto.

Ella está casada con el jefe del distrito de bomberos de Park City Pete Emery.

La alcaldesa de Park City, Nann Worel, que dejará el cargo en enero, planea dejar que el próximo alcalde nombre un reemplazo permanente de Dias.

El Municipio de Park City planea contratar una empresa de reclutamiento externa para encontrar candidatos para el cargo.

Según un calendario presentado al concejo municipal, las entrevistas con los candidatos potenciales podrían empezar a mediados de enero.

El nombramiento será hecho por el nuevo alcalde, pero debe ser aprobado por mayoría del concejo municipal.

Los parkitas van a elegir a un nuevo alcalde y dos concejales en noviembre.

El Municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Jonás Wright.