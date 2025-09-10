Influencer conservador en estado crítico tras un tiroteo en la Universidad del Valle de Utah

Kirk estaba de visita en el campus de Orem como parte de su American Comeback Tour .

La UVU informa que se disparó un solo tiro hacia Kirk. The Associated Press reporta que el disparo provino de la multitud en el patio del Sorensen Center del campus, impactando al hombre de 31 años en un lado del cuello.

Kirk fue trasladado de urgencia al Hospital Timpanogos Valley. A pesar de los informes anteriores, la CNN dice que el sospechoso no está bajo custodia y que la escuela permanece cerrada . Las clases también han sido canceladas.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en X que la oficina está monitoreando de cerca los informes y que los agentes se dirigen al lugar.

Altos funcionarios, incluyendo el presidente Donald Trump y el senador de Utah Mike Lee, comentaron sobre el tiroteo en X pidiendo oraciones por Kirk.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

El gobernador de Utah, Spencer Cox, también comentó sobre el incidente en X diciendo : "Los responsables serán totalmente responsables. La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública".

Cox dijo: "Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto".

I am tracking the situation at Utah Valley University closely. Please join me in praying for Charlie Kirk and the students gathered there. — Mike Lee (@SenMikeLee) September 10, 2025

Los videos de "Prove Me Wrong" del influencer conservador le han valido un gran número de seguidores en las redes sociales, con casi 7 millones de seguidores en Instagram y 7.3 millones en Tiktok.

Una publicación de la UVU Review dice que el evento de Kirk en el campus generó opiniones divididas, con algunos estudiantes a favor, otros neutrales y otros que iniciaron una petición en línea pidiendo a la universidad que impidiera que Kirk hablara en el campus.

Muchos de los firmantes de la petición hicieron referencia a las declaraciones pasadas de Kirk sobre los derechos civiles como sus razones para oponerse a que hablara.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará a medida que se confirme más información.

Artículo traducido por Connor Hollison