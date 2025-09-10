© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Un piloto de bobsleigh de Utah ocupa el primer puesto en la competición de empuje del equipo de EE. UU.

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 10, 2025 at 5:51 PM MDT
Kaysha Love, of the United States, blows a kiss after competing her second run to finish second in the women's monobob at the Bobsleigh World Cup in Innsbruck, Austria, Saturday, Jan. 18, 2025.
Matthias Schrader
/
AP
Kaysha Love, de los Estados Unidos, lanza un beso después de completar su segunda carrera y terminar en segundo lugar en la categoría monobob femenino en la Copa del Mundo de Bobsleigh en Innsbruck, Austria, el sábado 18 de enero de 2025.

La atleta de bobsleigh Kaysha Love obtuvo el primer lugar en la competición de piloto del Campeonato de Empuje del Equipo de EE. UU. de 2025 para dar inicio a la temporada 2025-2026.

La competición anual se celebra en la única pista cubierta de bobsleigh y skeleton de EE. UU., el Mt. Van Hoevenberg Olympic Sports Complex en Lake Placid.

Se mide a los competidores por la velocidad y el impulso de sus empujes, y los ganadores se determinan por los tiempos combinados de las dos carreras más rápidas.

En la competición de piloto femenino, Love, una corredora reconvertida en bobsledder de West Jordan, tuvo el tiempo combinado más rápido de 11.33 segundos.

La competición continuará el jueves con la competición de empuje combinado masculino y femenino. Se pueden transmitir en las redes sociales de USA Bobsled.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver