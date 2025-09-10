Un piloto de bobsleigh de Utah ocupa el primer puesto en la competición de empuje del equipo de EE. UU.

La competición anual se celebra en la única pista cubierta de bobsleigh y skeleton de EE. UU., el Mt. Van Hoevenberg Olympic Sports Complex en Lake Placid.

Se mide a los competidores por la velocidad y el impulso de sus empujes, y los ganadores se determinan por los tiempos combinados de las dos carreras más rápidas.

En la competición de piloto femenino, Love, una corredora reconvertida en bobsledder de West Jordan, tuvo el tiempo combinado más rápido de 11.33 segundos.

La competición continuará el jueves con la competición de empuje combinado masculino y femenino. Se pueden transmitir en las redes sociales de USA Bobsled.

Artículo traducido por Connor Hollison