El Centro de Mediación de la Montaña celebra 20 años

Fundado en 2005, el Centro de Mediación de la Montaña comenzó ofreciendo servicios de mediación para disputas en tribunales de menor cuantía. Desde entonces, la organización sin fines de lucro ha ampliado su alcance. Hoy, ofrece servicios de prevención de desalojos y capacitación en comunicación con el objetivo de fomentar la comprensión y prevenir conflictos en la comunidad.

La directora ejecutiva, Gretchen Lee, comenzó su participación en el centro como mediadora voluntaria en 2017. Asumió el papel de liderazgo en 2019 y dice que la misión de la organización creció aún más después de la pandemia de COVID-19.

“En 2020 principalmente proporcionamos servicios de mediación en el tribunal de menor cuantía en el juzgado de Silver Summit”, explicó Lee el miércoles en el “Local News Hour” de KPCW. “Ahora tenemos un programa de prevención de desalojos muy sólido. Hacemos mucha educación para los inquilinos, para tratar de mantener a las personas en sus casas para que no sigan el camino de ser desalojadas, pero una vez que reciben ese aviso de ‘paga o desaloja’ de tres días, si eso ocurre, estamos allí para ayudar tanto como sea necesario”.

Los servicios del Centro de Mediación de la Montaña están disponibles para todos, con una estructura de tarifas de escala variable para que los clientes puedan pagar lo que puedan permitirse. Gracias a las donaciones públicas y privadas, los servicios de prevención de desalojos para propietarios e inquilinos se ofrecen actualmente sin costo.

“Incluso nuestras tarifas de servicio completo están por debajo de las tarifas del mercado, porque, de nuevo, queremos que esto sea accesible para todos en la comunidad”, dijo. “Así que, cuando hacemos una mediación a tarifa completa, ya sea una mediación doméstica o cualquier tipo de disputa, cuesta $160 [la hora]. Esta es nuestra tarifa completa dividida entre las dos partes”.

La mayoría de las mediaciones suelen durar de dos a tres horas e incluyen trabajo de seguimiento, como un memorándum de entendimiento por escrito que ambas partes deben firmar.

El centro maneja entre 40 y 50 mediaciones cada año y está trabajando para expandir los servicios para las parejas que están pasando por una separación. Las consultas de media hora también se pueden programar en línea.

Para celebrar sus 20 años, el Centro de Mediación de la Montaña ofrecerá una fiesta el jueves 18 de septiembre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Pendry Pool House. Las entradas cuestan $100. El enlace para comprar y para más información está en línea en kpcw.org .

Artículo traducido por Connor Hollison