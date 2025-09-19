Bedell renuncia a su puesto de gerente general en Recycle Utah

Recycle Utah anunció el jueves que el gerente general Jim Bedell ha dejado la organización sin fines de lucro para centrarse en su jubilación.

Bedell dirigió la organización de Park City durante más de un año. Previamente miembro de la junta, Bedell asumió un papel de liderazgo en junio de 2024 cuando la anterior directora ejecutiva, Carolyn Wawra, experimentó problemas de salud.

Oficialmente se convirtió en el gerente general de Recycle Utah en enero.

En un comunicado, el presidente de la junta, Ken Barfield, dijo que él y la junta directiva están profundamente agradecidos por el servicio, el liderazgo y la pasión de Bedell por Recycle Utah.

“Su pensamiento estratégico ayudó a Recycle Utah a visualizar una reubicación integral de la gestión de residuos para servir mejor las necesidades de nuestra creciente comunidad”, dijo Barfield. “Su dedicación ha dejado una marca duradera en nuestra organización y comunidad”.

La búsqueda de un nuevo director ejecutivo comienza de inmediato.

Según el comunicado, la junta de Recycle Utah dirigirá conjuntamente la organización hasta que se contrate a un nuevo director.

Según su sitio web , Recycle Utah fue constituida por un grupo de residentes de Park City en 1990. La organización recicla más de 3.5 millones de libras de material al año, incluyendo cartón, vidrio, aparatos electrónicos y equipo de recreación como esquís.

La organización sin fines de lucro ha operado durante mucho tiempo desde un antiguo cobertizo de autobuses en un lote de 0.04 acres en el barrio de Bonanza Park. La instalación está programada para cerrar en septiembre de 2026 como parte de los planes de reurbanización de la ciudad para el área. No se ha seleccionado una nueva ubicación, aunque la ciudad ha ofrecido a la organización una parcela de 4 acres cerca de la U.S. 40.

En los últimos meses, Bedell ha presionado tanto a los líderes de la ciudad como del condado para que inviertan en un plan a largo plazo para abordar el reciclaje, incluyendo la inversión en infraestructura de desvío que mantendría más materiales fuera del vertedero del condado de Summit.

Artículo traducido por Connor Hollison