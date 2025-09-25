El Concejo Municipal de Park City considera la aprobación de un plan de desarrollo futuro

La aprobación del plan general llega después de meses de recopilar aportes del público a través de comités vecinales, encuestas en línea y jornadas de puertas abiertas presenciales.

El plan se centra en cuatro valores: pueblo pequeño, sentido de comunidad, entorno natural y carácter histórico.

La subgerente de Park City, Heather Sneddon, dijo que el documento integral también tiene como objetivo abordar cinco temas principales.

“Estamos realmente enfocados en elementos que son importantes para nuestra comunidad”, dijo Sneddon en el “Local News Hour” de KPCW el 24 de septiembre . “Cinco temas centrales: transporte, carácter de la comunidad, vivienda de ingresos moderados, preservación del agua y espacios abiertos, y sostenibilidad”.

El plan proporciona recomendaciones específicas para cada uno de esos temas, como priorizar el transporte público, caminar y andar en bicicleta al tomar decisiones de transporte.

Otros objetivos incluyen alojar al 15% de la fuerza laboral de la ciudad, y apoyar iniciativas que resulten en una reducción del uso del agua.

Una vez que el plan general sea aprobado, se utilizará para incorporar cambios en el código de gestión de tierras de Park City — las reglas que determinan lo que se puede y no se puede construir en la ciudad. También sirve como un documento guía para la comisión de planificación de la ciudad mientras evalúa varias solicitudes de desarrollo.

“Tenemos lo que esperamos sean cambios matizados y reflexivos en el código para que podamos ayudar a impulsar el tipo correcto de desarrollo y reurbanización que queremos ver en la ciudad”, dijo Sneddon.

Mitigar la congestión del tráfico será una prioridad más grande en el nuevo plan general. Más del 70% de los residentes de Park City identificaron el tráfico como el mayor desafío del área en una encuesta realizada el año pasado.

El plan también ofrece recomendaciones específicas para 10 vecindarios diferentes en todo Park City, desde Quinn’s Junction y Park Meadows hasta la base de Park City Mountain y Deer Valley.

En su reunión del 25 de septiembre, el concejo municipal considerará la aprobación del borrador final del plan general. Junto con el plan completo de 75 páginas , la ciudad también ha creado un “resumen para los ciudadanos” de 10 páginas que destaca de manera sucinta sus ideas principales.

Por separado el jueves, el concejo municipal recibirá una actualización sobre el nuevo servicio de autobús a Bonanza Flat. En promedio, la ruta ha atendido a más de 400 pasajeros diarios durante los fines de semana de este verano, según un informe del personal .

Park City ha emitido más de 1,200 permisos de estacionamiento gratuitos para los locales después de instituir el estacionamiento pagado en los senderos de Bonanza Flat por primera vez este año.

El concejo también considerará permitir perros en los autobuses durante todo el año después de introducir un programa piloto para aumentar el uso del transporte público.

La reunión del 25 de septiembre está programada para comenzar a las 4:25 p.m. después de una sesión a puerta cerrada. La agenda y un enlace para asistir virtualmente se pueden encontrar en línea en kpcw.org .

Artículo traducido por Connor Hollison