Los Castillos de Hielo (Ice Castles) no regresarán a Midway para la temporada 2025-2026

Los castillos de hielo no regresarán a Midway este invierno.

La compañía dijo que está pausando la producción después de que el invierno más cálido de Wasatch Back la obligara a cerrar anticipadamente la temporada pasada .

La atracción invernal dijo que espera traer pronto una nueva experiencia a Utah. No mencionó cuál ni dónde.

El fundador de Utah, Brent Christensen, comenzó la compañía Ice Castles en 2011 en su casa de Alpine, construyendo un parque de juegos invernal para sus hijos.

Desde entonces ha llevado los castillos a Soldier Hollow y a otros lugares de EE. UU.

