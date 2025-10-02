Planificadores del Condado de Summit aplazan la votación sobre la reurbanización de los outlets de Park City para realizar una visita al sitio

Transformar Junction Commons, anteriormente The Outlets Park City, en una comunidad de uso mixto primero requiere una reubicación y un voto del Consejo del Condado de Summit.

La Comisión de Planificación de Snyderville Basin tenía programado votar una recomendación el 23 de septiembre, pero la aplazó para programar una visita al sitio con el desarrollador y propietario del terreno, Singerman Real Estate.

Su intento de eliminar el circuito superior de tiendas outlet y transformar toda la propiedad en una mezcla de viviendas, espacios comerciales y restaurantes surgió por primera vez en febrero de 2024 .

El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, dice que la demora actual se debe, en parte, a que algunos comisionados de planificación más nuevos no han tenido tanto tiempo para revisar el proyecto como otros .

"Me sorprendería si la comisión de planificación no hiciera una recomendación en la próxima reunión", dijo Barnes en el programa "Local News Hour" de KPCW el 1 de octubre.

La recomendación es sobre una rezonificación de "centro urbano" a "uso mixto de vecindario". La propiedad fue construida originalmente bajo un acuerdo de desarrollo, que ya ha expirado.

El proyecto que Singerman espera construir bajo una zonificación diferente incluye un total de 510 unidades de vivienda, incluidas unas 200 asequibles, y aproximadamente 61,000 pies cuadrados de nuevo espacio comercial.

Debido a que el circuito superior de tiendas de 82,000 pies cuadrados sería demolido, la superficie comercial total sería de aproximadamente 20,000 pies cuadrados más pequeña.

"No pueden avanzar mucho más en términos de detalles hasta que obtengan alguna forma de seguridad sobre el hecho de que la rezonificación es posible en la forma y el formato que presentaron", dijo Barnes. "Así pueden regresar con diseños de edificios individuales".

La visita al sitio de la comisión de planificación de Basin aún no ha sido programada.

Artículo traducido por Connor Hollison