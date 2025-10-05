Candidatos a la alcaldía de Heber se enfrentan por la ética en el debate de los Contribuyentes de Wasatch

La Asociación de Contribuyentes de Wasatch organizó un foro para los candidatos a la alcaldía de Heber City de 2025 el 29 de septiembre.

Tracy Taylor, residente de Heber y presidenta de la asociación, moderó el debate en la estación de policía, donde Heidi Franco y Scott Phillips compartieron sus principales temas de campaña y estilos de liderazgo.

Para Phillips, quien fue elegido para el concejo municipal en 2021, el liderazgo colaborativo es una prioridad principal.

"Como alcalde, realmente no tienes mucha autoridad. No tienes un voto", dijo. "La autoridad que aportas es cómo traes ideas, traes tus metas y estrategias al concejo, y reúnes a la gente para ayudar a que esas cosas se concreten. Me gustaría mucho hacer eso".

Dijo que promover eventos en el City Park, apoyar a las pequeñas empresas en el centro y preparar la infraestructura de alcantarillado para el rápido crecimiento de Heber son acciones que preparará a la comunidad para el éxito en los próximos años.

Franco, que busca un segundo mandato como alcaldesa, dijo que Heber no puede esperar a que el Departamento de Transporte de Utah construya una circunvalación; debe redirigir el tráfico fuera de Main Street hacia carreteras como 100 East y West.

"La carretera de circunvalación, si tenemos suerte, probablemente se construirá en ocho a diez años", dijo. "Hasta entonces, necesitamos soluciones de tráfico ahora, y propongo que hagamos ese fruto a nuestro alcance para que podamos tener una mejor conectividad norte-sur y este-oeste para movernos por la ciudad que esté fuera de Main Street".

También dijo que le gustaría apoyar los esfuerzos de revitalización del centro.

La calidad ambiental y el espacio abierto son otros temas que apasionan a Franco. Mencionó haber trabajado para conseguir la instalación de un monitor de calidad del aire en Heber . También es miembro de la Junta de Tierras Abiertas de Wasatch, que ha ayudado a crear cientos de acres de servidumbres de conservación alrededor del Valle de Heber.

"Aprobamos el [memorando de entendimiento] que inició la Junta de Tierras Abiertas, y fui nombrada presidenta de esa junta y lo he sido desde 2019", dijo.

Taylor, la moderadora, también es miembro de la Junta de Tierras Abiertas de Wasatch .

Phillips dijo que el creciente costo de vida es una de sus principales preocupaciones. Comentó que ha abogado por aumentos salariales para el personal de la ciudad para que puedan permitirse vivir en Heber, y ha trabajado para obtener requisitos más agresivos de vivienda asequible para el nuevo desarrollo en North Village.

"No llegas allí si no hablas con la gente", dijo. "Si solo decimos: 'Todos los desarrolladores son malvados y horribles', no querrán hablar con nosotros y no querrán ayudar a construir una comunidad mejor".

El debate fue más polémico cuando se habló de la ética.

Taylor preguntó sobre un compromiso de "prácticas de campaña justas" que todos los candidatos podrían firmar, así como un compromiso de ética para los empleados de la ciudad de la oficina del auditor estatal.

Phillips dijo que no le gustaba firmar un formulario opcional porque podría usarse "como un arma" más tarde. Dijo que su juramento al cargo debería ser una promesa suficiente de su ética.

"Creo que solo por estar en el concejo, has prestado juramento de que actuarás éticamente, y ese juramento debería ser suficiente para tu comportamiento", dijo.

Franco dijo que sí firma compromisos de ética, que son "el estándar mínimo de comportamiento", y que ella intenta ir más allá de ese estándar.

"Soy responsable de lo que digo y lo que hago, y no estoy aquí para atacar", dijo. "Siempre he mostrado respeto en las reuniones, aunque no esté de acuerdo con lo que cualquiera pueda estar diciendo".

Los dos candidatos discutieron sobre cómo se han tratado mutuamente en reuniones públicas y tras bambalinas, incluyendo la revisión de un desacuerdo sobre el voto por orden de preferencia .

También discreparon sobre el papel de las redes sociales en las elecciones de este año. Phillips dijo que Franco ha hecho nada para contrarrestar la negatividad que ha enfrentado en línea, mientras que Franco dijo que no es su deber inmiscuirse en debates en redes sociales.

Los candidatos también debatieron sobre el papel apropiado de un alcalde, cómo deben llevarse a cabo las reuniones del concejo municipal y cómo deben participar los líderes de la ciudad en departamentos como el aeropuerto y la policía.

Junto con la contienda por la alcaldía, los residentes de Heber votarán por dos concejales. Para obtener información sobre todos los candidatos , visite la página electoral de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison