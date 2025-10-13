El Condado de Summit enmienda los cargos en el caso de asesinato de Kouri Richins para alinearse con la orden judicial

Richins fue arrestada y acusada en mayo de 2023 en relación con la muerte de su marido, Eric Richins, por sobredosis de fentanilo el año anterior.

El caso original incluía cargos de asesinato y múltiples delitos financieros.

En noviembre del año pasado, el juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, ordenó a los fiscales separar algunos de los presuntos delitos financieros de Richins de su caso de asesinato en curso.

Los cargos separados incluyeron dos delitos graves de segundo grado por fraude hipotecario y dos delitos graves de tercer grado por falsificación. En junio, los fiscales unieron esas alegaciones en un nuevo caso de 26 cargos.

Los fiscales han dicho que los cargos están vinculados a supuestos esquemas financieros que demuestran un móvil de ganancias monetarias que contribuyó a la muerte de Eric Richins.

Aún no se ha fijado una fecha para el juicio en ese caso.

No obstante, Richins está programada para ser juzgada en febrero de 2026 por asesinato con agravantes e intento de asesinato con agravantes, dos delitos graves de primer grado que podrían enviarla a prisión por el resto de su vida, si es declarada culpable por un jurado.

Los documentos judiciales enmendados, presentados el 6 de octubre, muestran que dos cargos de fraude de seguros y uno de falsificación todavía están ligados al caso de homicidio.

La madre de tres de Kamas, que es autora de un libro infantil sobre el duelo, se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Richins se encuentra recluida sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Summit.

Su equipo de defensa solicitó recientemente al tribunal que reconsiderara la fianza, citando nuevas pruebas del caso.

Un juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud.

