Las oficinas del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de Coalville y Kamas están programadas para cerrar en octubre mientras el Condado de Summit busca cubrir una vacante

Las sucursales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Coalville y Kamas están programando varios cierres por adelantado mientras buscan contratar a otro empleado.

Según la Tesorera Corrie Forsling, el Condado de Summit solo tiene tres empleados para dotar de personal a sus tres oficinas del DMV.

"Estamos teniendo dificultades para identificar a un nuevo candidato para nuestro cuarto puesto", dijo en el retiro del Concejo del Condado de Summit el 1 de octubre. "Debido a la naturaleza de tratar de dotar de personal a tres oficinas con cuatro empleados, si una persona se va, y si otra persona tiene que ausentarse por enfermedad, cita médica, cuidado de niños, por la razón que sea, tenemos que cerrar una oficina".

Esto ha provocado algunos cierres de última hora este año, lo que ella admite que es frustrante para los residentes que intentan visitar el DMV durante el horario laboral.

El DMV de Kamas generalmente está abierto los lunes, miércoles y jueves; el de Coalville está abierto los martes y viernes. La ubicación de Park City en Kimball Junction está abierta de lunes a viernes.

Según la portavoz Bridget Noble, el Condado de Summit no está considerando consolidar los DMVs en este momento.

La vacante se produce tras la salida de un empleado de larga data cuyo reemplazo no permaneció mucho tiempo. Uno de los requisitos mínimos del puesto es el dominio bilingüe en español e inglés.

Forsling dijo que se necesitan varias semanas para contratar y capacitar completamente a un nuevo empleado, por lo que hay varios cierres planificados por adelantado para reducir la incertidumbre.

El DMV de Coalville estará cerrado el 17, 24, 28 y 31 de octubre.

El DMV de Kamas estará cerrado el 15, 20, 27 y 29 de octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison