Las vacunas contra el COVID están disponibles en el Wasatch Back sin receta médica ni condición subyacente

Para aquellos que se hayan perdido las clínicas en coche (drive-thru) Vax ‘n Go , el Departamento de Salud del Condado de Summit todavía está ofreciendo vacunas contra el COVID-19 y la gripe.

Los residentes pueden vacunarse, con o sin seguro, en cualquiera de las tres ubicaciones del departamento de salud en Coalville, Kamas y Park City.

El Director de Salud, Phil Bondurant, describió el nuevo modelo de "toma de decisiones clínicas compartidas" (shared clinical decision making) recomendado por el comité de política de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) , específicamente para la vacuna contra el COVID.

"Entonces, con una visita, tendrá una conversación rápida con uno de nuestros médicos, y ellos le ayudarán a conseguir la mejor versión de la vacuna contra el COVID para usted", dijo Bondurant en el programa “Local News Hour” de KPCW el 13 de octubre. "Según su situación de salud individual, hay dos versiones diferentes de la vacuna contra el COVID".

Jim O'Neill, el director interino del CDC, aprobó la política este mes . Permite que cualquier persona de seis meses o más se ponga la vacuna contra el COVID siempre que él o su tutor hable primero con un proveedor de salud aprobado .

Anteriormente, los pacientes habrían necesitado una receta o demostrar que tenían otra condición que los ponía en riesgo de complicaciones graves por COVID.

"De hecho, soy un defensor de esta política actual o del marco que están utilizando, porque lo que hace es poner el poder de decidir qué es lo mejor para el individuo en manos del individuo", dijo Bondurant. "Pueden tomar esa decisión basándose en la información disponible, o si están un poco inseguros con todas las cosas que están sucediendo, siempre pueden contactar al departamento de salud y hablar con uno de nuestros médicos sobre lo que significa".

La nueva política de vacunas contra el COVID entró en vigencia justo antes de las clínicas en coche del departamento de salud del 7 al 9 de octubre.

Bondurant dijo que los eventos llegaron a más de 1,000 residentes del Condado de Summit este año. Este fue el tercer año consecutivo de Vax ‘n Go.

El Departamento de Salud del Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison