El fin de la temporada de construcción de otoño para dos proyectos viales en el Condado de Summit

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 14, 2025 at 4:12 AM MDT
Construction crews removed the medians on state Rout 224 near Canyons in 2025 to prepare for construction on High Valley Transit's bus rapid transit system.
High Valley Transit
Los equipos de construcción retiraron las medianas en la Ruta Estatal 224 cerca de Canyons en 2025 para prepararse para la construcción del sistema de tránsito rápido de autobuses de High Valley Transit.

Los equipos han completado el trabajo en el proyecto de tránsito rápido de autobuses (bus rapid transit) de High Valley Transit en la Ruta Estatal 224 y en el proyecto de la carretera Homestake Road de Park City.

Los trabajos de construcción preliminares en la Ruta 224 para el sistema de tránsito rápido de autobuses incluyeron mejorar el drenaje y los servicios públicos, además de retirar las grandes medianas entre Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road.

High Valley Transit informó que los equipos de electricidad seguirán trabajando hasta finales de noviembre para finalizar la señalización. La próxima primavera, la Ruta 224 se ensanchará para añadir dos carriles adicionales para autobuses.

En Park City, la carretera Homestake Road se ha reabierto al tráfico local mientras los equipos dan los toques finales al proyecto. Los residentes tendrán acceso a la carretera mientras se completan las obras de las nuevas aceras y el sendero de usos múltiples.

El trabajo continuará hasta finales de noviembre.

En la primavera, se añadirá el paisajismo con maceteros, césped y árboles.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
