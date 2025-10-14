El fin de la temporada de construcción de otoño para dos proyectos viales en el Condado de Summit

Los trabajos de construcción preliminares en la Ruta 224 para el sistema de tránsito rápido de autobuses incluyeron mejorar el drenaje y los servicios públicos, además de retirar las grandes medianas entre Sun Peak Drive y White Pine Canyon Road.

High Valley Transit informó que los equipos de electricidad seguirán trabajando hasta finales de noviembre para finalizar la señalización. La próxima primavera, la Ruta 224 se ensanchará para añadir dos carriles adicionales para autobuses .

En Park City, la carretera Homestake Road se ha reabierto al tráfico local mientras los equipos dan los toques finales al proyecto . Los residentes tendrán acceso a la carretera mientras se completan las obras de las nuevas aceras y el sendero de usos múltiples.

El trabajo continuará hasta finales de noviembre.

En la primavera, se añadirá el paisajismo con maceteros, césped y árboles.

Artículo traducido por Connor Hollison