Se pide a los residentes que nombren el nuevo centro comunitario de City Park

KPCW | By Connor Thomas
Published October 20, 2025 at 2:07 PM MDT
A conceptual rendering of the new City Park building shown at a Park City Planning Commission meeting in December 2024.
Park City Municipal
Una representación conceptual del nuevo edificio de City Park mostrada en una reunión de la Comisión de Planificación de Park City en diciembre de 2024.

Park City está pidiendo a los residentes que propongan un nombre menos confuso para el edificio que se construirá en City Park.

El concejal Ed Parigian dijo que "PCCC", por Park City Community Center (Centro Comunitario de Park City), es demasiado similar a otros acrónimos locales como el Christian Center of Park City (CCPC) y la Park City Community Church (PCCC).

"Y no suena tan bien como el MARC, ¿sabes? 'Voy a ir al MARC, Municipal Athletic Recreation Center (Centro de Recreación Atlética Municipal)'", comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 17 de octubre.

La ciudad inició la construcción del nuevo edificio, cerca de las canchas de voleibol y baloncesto del parque, en agosto. Las canchas y el parque infantil existentes estarán cerrados durante la construcción y también recibirán mejoras.

Los residentes pueden enviar ideas para un nombre pegadizo y/o un acrónimo a jmoran@parkcity.gov.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas