Se pide a los residentes que nombren el nuevo centro comunitario de City Park

El concejal Ed Parigian dijo que "PCCC", por Park City Community Center (Centro Comunitario de Park City), es demasiado similar a otros acrónimos locales como el Christian Center of Park City (CCPC) y la Park City Community Church (PCCC).

"Y no suena tan bien como el MARC, ¿sabes? 'Voy a ir al MARC, Municipal Athletic Recreation Center (Centro de Recreación Atlética Municipal)'", comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 17 de octubre.

La ciudad inició la construcción del nuevo edificio, cerca de las canchas de voleibol y baloncesto del parque, en agosto . Las canchas y el parque infantil existentes estarán cerrados durante la construcción y también recibirán mejoras.

Los residentes pueden enviar ideas para un nombre pegadizo y/o un acrónimo a jmoran@parkcity.gov .

Artículo traducido por Connor Hollison