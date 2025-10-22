Recycle Utah tiene como objetivo elegir un nuevo director ejecutivo para finales de año

El Presidente de la Junta Directiva de Recycle Utah, Ken Barfield, dijo que la organización espera elegir un nuevo director ejecutivo para finales de noviembre.

"Estamos asombrados por la calidad de los solicitantes que tuvimos", dijo Barfield en el programa “Local News Hour” de KPCW el 21 de octubre . "Esperábamos que tuviéramos que lanzar una red a nivel nacional, incluso, y estábamos completamente abiertos a ello. Pero la población local entre el Condado de Summit y el Frente Wasatch ha producido candidatos sobresalientes. Y no podríamos estar más entusiasmados ante la perspectiva de que uno de esos candidatos se una a nosotros".

La búsqueda se produce después de que Jim Bedell dejó su puesto como gerente general de Recycle Utah el mes pasado. Bedell asumió el rol de liderazgo en junio de 2024, cuando la anterior directora ejecutiva, Carolyn Wawra, experimentó problemas de salud.

El próximo año, el nuevo director ejecutivo ayudará a guiar la mudanza de la organización sin fines de lucro del vecindario de Bonanza Park en Park City a una nueva propiedad de 4 acres en Silver Summit, a lo largo de la Autopista U.S. Highway 40. El terreno fue donado a través de un acuerdo entre Park City y el Condado de Summit.

Barfield dijo que el nuevo sitio, que es 10 veces el tamaño de su hogar de toda la vida, permitirá acomodar el reciclaje comercial de negocios del área.

"Los administradores de propiedades, hoteles y restaurantes no han podido utilizar plena y eficazmente nuestro pequeño [sitio de] 0.3 acres en Woodbine Way", dijo. "Pero por primera vez, podremos desviar de manera efectiva muchos más materiales del vertedero o de tener que viajar a Salt Lake City".

La organización sin fines de lucro está trabajando con varias firmas de arquitectura y desarrolladores en los diseños para la instalación. Barfield dijo que Recycle Utah no tendrá una estimación de costos hasta que estos sean seleccionados.

Recycle Utah es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison