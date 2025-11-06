Las carreteras de temporada comienzan a cerrar por la temporada de invierno

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) ha cerrado parte del paso Guardsman Pass entre Park City y Brighton. También conocido como la ruta estatal 190, conecta con la ruta estatal 224 en Park City.

Sin embargo, la parte de Pine Canyon Drive del paso hacia Heber Valley sigue abierta.

UDOT también ha cerrado Alpine Loop en American Fork Canyon hasta la primavera.

Las demás carreteras estacionales de Utah permanecen abiertas . Generalmente cierran entre noviembre y mayo o junio, según el clima.

Artículo traducido por Connor Hollison