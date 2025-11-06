Proyectos de senderos en Wasatch Back reciben financiamiento de una subvención estatal para recreación

La División de Recreación al Aire Libre de Utah otorgó $21 millones a alrededor de 40 proyectos recreativos en todo el estado , incluidos proyectos de Mountain Trails Foundation y Wasatch Trails Foundation.

Mountain Trails recibió más de $140,000 para su programa de evaluación de senderos adaptativos. Está ampliando y ajustando senderos existentes para hacerlos más accesibles para todo tipo de usuarios.

Wasatch Trails Foundation recibió $40,000 para su sendero conector Snake Creek–Soldier Hollow. El nuevo sendero de 15 millas conectaría los extremos norte y sur del valle de Heber.

La Legislatura de Utah creó la Outdoor Recreation Initiative hace tres años para proporcionar un marco de colaboración para la planificación y financiamiento de la recreación al aire libre.

