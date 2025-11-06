© 2025 KPCW

Proyectos de senderos en Wasatch Back reciben financiamiento de una subvención estatal para recreación

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 6, 2025 at 2:48 PM MST
Ross Downard
/
Mountain Trails Foundation

Dos organizaciones sin fines de lucro de senderos en Wasatch Back han recibido subvenciones para proyectos importantes a través de los Premios de la Iniciativa de Recreación al Aire Libre de Utah.

La División de Recreación al Aire Libre de Utah otorgó $21 millones a alrededor de 40 proyectos recreativos en todo el estado, incluidos proyectos de Mountain Trails Foundation y Wasatch Trails Foundation.

Mountain Trails recibió más de $140,000 para su programa de evaluación de senderos adaptativos. Está ampliando y ajustando senderos existentes para hacerlos más accesibles para todo tipo de usuarios.

Wasatch Trails Foundation recibió $40,000 para su sendero conector Snake Creek–Soldier Hollow. El nuevo sendero de 15 millas conectaría los extremos norte y sur del valle de Heber.

La Legislatura de Utah creó la Outdoor Recreation Initiative hace tres años para proporcionar un marco de colaboración para la planificación y financiamiento de la recreación al aire libre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
