Proyectos de senderos en Wasatch Back reciben financiamiento de una subvención estatal para recreación
Dos organizaciones sin fines de lucro de senderos en Wasatch Back han recibido subvenciones para proyectos importantes a través de los Premios de la Iniciativa de Recreación al Aire Libre de Utah.
La División de Recreación al Aire Libre de Utah otorgó $21 millones a alrededor de 40 proyectos recreativos en todo el estado, incluidos proyectos de Mountain Trails Foundation y Wasatch Trails Foundation.
Mountain Trails recibió más de $140,000 para su programa de evaluación de senderos adaptativos. Está ampliando y ajustando senderos existentes para hacerlos más accesibles para todo tipo de usuarios.
Wasatch Trails Foundation recibió $40,000 para su sendero conector Snake Creek–Soldier Hollow. El nuevo sendero de 15 millas conectaría los extremos norte y sur del valle de Heber.
La Legislatura de Utah creó la Outdoor Recreation Initiative hace tres años para proporcionar un marco de colaboración para la planificación y financiamiento de la recreación al aire libre.
Artículo traducido por Connor Hollison