Recycle Utah está trabajando en los planos de las instalaciones para su nuevo hogar

Después de meses de incertidumbre sobre el futuro de Recycle Utah, el Municipio de Park City anunció en octubre que otorgará al Condado de Summit y a Recycle Utah los derechos para usar cuatro acres de terreno cerca de la U.S. 40 cerca de Silver Summit.

El Director de Operaciones de Recycle Utah, Troy Holding, dijo que la organización sin fines de lucro está ultimando detalles con la ciudad y debería firmar un acuerdo oficial en las próximas semanas.

"Parece que todo sobre lo que teníamos preguntas a la ciudad y el condado les pareció cómodo, así que deberíamos avanzar con ello", dijo.

La ciudad propuso un acuerdo de alquiler con opción a compra. Holding dijo que la junta directiva de la organización sin fines de lucro está trabajando con un arquitecto y un desarrollador para construir la nueva instalación. El equipo quiere determinar los costos específicos para un nuevo edificio, ya que es probable que requiera una campaña de capital financiada en parte por donantes de la comunidad.

Holding dijo que la opción más rentable es probablemente una gran estructura prefabricada que se construiría en una fábrica y se transportaría al sitio de construcción para su ensamblaje.

"No necesitamos que esto sea el Taj Mahal", dijo Holding. "Solo queremos que esté construido para su propósito y también construirlo para que pueda durar los próximos, ya sabes, al menos 30 años, igual que hemos operado en el sitio actual".

El nuevo sitio probablemente se verá similar al actual, solo que más grande. Pero Holding dijo que los mayores cambios ocurrirán detrás de escena.

Con el espacio adicional, Holding dijo que el objetivo de la organización sin fines de lucro es participar en más desvío de residuos comerciales y hacer que ACE Disposal y Momentum Recycling dejen material.

"Actualmente, lo están transportando hasta Salt Lake, por lo que quizás podamos construir una instalación aquí donde no tengan que conducir camiones subiendo y bajando el cañón", dijo. "El ahorro de costos, ya sabes, aguas abajo, ayudará a la ciudad y al condado".

A Recycle Utah se le dijo previamente que debe dejar su ubicación en Bonanza Park antes del 1 de septiembre de 2026, para que la ciudad pueda reurbanizar la zona. Pero Holding dijo que si la nueva instalación de la organización sin fines de lucro no está terminada para entonces, es probable que la ciudad colabore con ellos.

"No creo que quieran vernos sin hogar", dijo. "Si bien no van a extender nuestro contrato de arrendamiento indefinidamente, si estamos en construcción y hay la intención de construir, podría haber algo de flexibilidad, aunque no lo han formalizado".

En el futuro, Holding dijo que Recycle Utah buscará expandir su capacidad de residuos de alimentos y podría comenzar a aceptar residuos de jardín.

