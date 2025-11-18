El Condado de Summit experimenta un aumento sin precedentes en las solicitudes de registros públicos

Los abogados del Condado de Summit están dedicando cada vez más tiempo a atender las solicitudes de documentos y registros públicos, según el Jefe Adjunto Civil Dave Thomas.

Se llaman "solicitudes GRAMA", por la Ley de Acceso y Gestión de Registros Gubernamentales del estado..

"Tuvimos tantas solicitudes GRAMA en julio como las que tuvimos en todo el año pasado", dijo Thomas en la reunión del Consejo del Condado de Summit del 12 de noviembre. "Se ha duplicado en tamaño y le está tomando cada vez más tiempo a nuestro personal".

Para 2026, el Gerente del Condado Shayne Scott sugiere contratar un empleado para gestionar las solicitudes de registros.

"Diré que realmente hemos sido inflexibles en la necesidad de asegurarnos de cobrar a la gente el [monto] adecuado; cuánto tiempo lleva, todos los recursos que se necesitan", dijo Scott en la misma reunión.

Al preguntarle sobre el aumento repentino en julio, Scott dijo que el volumen no tiene "precedentes" en comparación con los últimos años. Agregó que generalmente se trata de "proyectos y desarrollos de alto perfil. Algunos de naturaleza controvertida".

Julio fue el mes en que firmó un nuevo acuerdo de desarrollo con Dakota Pacific Real Estate. Una ley estatal de 2025 rezonificó el terreno de la compañía en Kimball Junction y eludió el referéndum de residentes que lo habría bloqueado.

Otro factor es el caso de asesinato de Kouri Richins. Scott dice que los casos legales de alto perfil atraen solicitudes GRAMA de todo el país.

"La mayoría de nuestras solicitudes son locales", dijo en el "Local News Hour" de KPCW el 14 de octubre. "Muchas de ellas provienen de la oficina del sheriff. Cuando tienen un incidente, generalmente hay algún tipo de descubrimiento, y eso incluye una solicitud GRAMA".

Thomas dice que el empleado contratado para ayudar probablemente sería un asistente legal. La descripción del puesto incluye asegurar que el Condado de Summit cumpla con los cambios recientes a la ley de privacidad de Utah.

Ese coordinador GRAMA es uno de los ocho nuevos puestos incluidos en el borrador del presupuesto para el Año Fiscal 2026.

Los salarios y beneficios de esos ocho puestos propuestos ascienden a un total de $765,000.

El consejo del condado se reúne semanalmente para discutir el presupuesto del próximo año hasta que vote para finalizarlo antes de la fecha límite de diciembre.

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison