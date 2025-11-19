La campaña anual de pavos de Park City espera recaudar $100,000 para alimentar a miles de familias necesitadas

Durante 24 años, los agentes inmobiliarios locales organizarán una colecta de pavos de dos días frente a The Market at Park City para recaudar dinero y proporcionar la cena de Acción de Gracias a miles de familias de Utah.

La organizadora JanaLee Jacobson dice que un fuerte apoyo de los patrocinadores los ha encaminado a financiar los 4,000 pavos, un pedido realizado en marzo.

"En realidad, es un esfuerzo comunitario muy grande", dijo Jacobson en el "Local News Hour" de KPCW el martes. "Hemos acudido a muchos socios que están en ese mundo inmobiliario: desarrolladores, constructores, administradores de propiedades, y les hemos pedido que patrocinen una parte de esto. Así es de donde proviene gran parte de nuestro dinero para pagar los pavos, y el resto proviene de la comunidad".

El organizador Graham Harter dice que el almuerzo anual del jueves reunirá a cientos de agentes inmobiliarios para escuchar actualizaciones de los resorts locales y contribuir a la colecta de pavos.

Los partidarios también estarán recogiendo donaciones frente a The Market el jueves y viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

"En este momento, solo estamos buscando donaciones monetarias, y nos encantaría que la gente pase por The Market este jueves o viernes cuando estemos allí, nos salude, se quede un rato, aprenda un poco más sobre este gran programa que estamos haciendo y con suerte haga algunas contribuciones", dijo Harter.

Jacobsen dice que las solicitudes de pavos aumentaron en un 40% este año. La fundación proporcionará 800 más este año, un total de 4,000 aves, pero no podrá satisfacer la demanda completa.

"Casi la mitad de ellos se quedan en Park City o el área circundante, Park City y Heber y en Coalville y cosas así, y el resto va a otros lugares", dijo.

La mayor parte se destina al Christian Center, que ayuda a distribuir los pavos y los acompañamientos tradicionales a las familias necesitadas.

Las contribuciones caritativas se pueden hacer en persona y en línea aquí.

Artículo traducido por Connor Hollison