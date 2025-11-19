El plan reducido para el centro de la ciudad de Oakley gana más apoyo del consejo

Representantes del empresario de Oakley, Steve Smith, presentaron una nueva propuesta, más pequeña, para el centro de la ciudad ante el consejo municipal el 12 de noviembre.

El abogado Matt Wirthlin explica que solo el terreno entre Center Street, Weber Canyon Road y la Ruta Estatal 32 está sobre la mesa en este momento.

"Creo que está muy claro que realmente no hay apetito en este momento para aprobar todo el bloque desarrollado, norte y sur, y que hay que tomarlo en porciones más pequeñas", dijo Wirthlin al consejo.

La excepción es la cremería histórica al sur de la oficina de correos existente. Esto se convertiría en un restaurante, con acceso por carretera desde Center Street.

El nuevo plan incorpora la retroalimentación de una discusión conjunta entre el consejo municipal y la comisión de planificación del 5 de noviembre.

El concejal Tom Smart solicitó las opiniones de los concejales entrantes Christopher Dillman y Amy Regan el 12 de noviembre. Ellos asumirán el cargo en enero.

"Me gustaría que ellos también opinaran, porque son ellos quienes van a votar sobre esto", dijo. Regan dijo que el nuevo plano es mejor que las versiones anteriores de la propuesta.

"Me gusta la adición del parque, y estoy viendo mucho más espacio verde y facilidad para caminar de lo que vimos antes", dijo Regan. "Realmente no veo nada que me cause mucha preocupación aquí".

Dillman quería ver aún más facilidad para caminar.

"Pediría que tal vez busquemos algo más que una acera adyacente al bordillo, porque esto me parece exactamente igual a cualquier otro desarrollo de centro comercial en el estado, en cuanto a la facilidad para caminar", dijo.

La última versión incluye un parque y un pabellón detrás del ayuntamiento.

Alrededor del parque se encuentran la nueva oficina de correos, una ampliación de Ken’s Kash, una ferretería, viviendas y restaurantes. El estacionamiento está contenido principalmente dentro del anillo de edificios.

La propuesta no incluye una segunda gasolinera. Una audiencia para cambiar el código de la ciudad para permitir la gasolinera el 12 de noviembre fue cancelada .

Una pregunta pendiente es si el Departamento de Transporte de Utah permitirá entradas al desarrollo desde la Ruta Estatal 32.

La propuesta aún tiene al menos dos audiencias públicas más, una en la comisión de planificación y otra de vuelta en el consejo, que tiene la última palabra.

Los líderes de la ciudad esperan profundizar en más detalles a medida que el equipo de Smith comience a concretar los términos de un acuerdo de desarrollo.

Artículo traducido por Connor Hollison