© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Guardsman Pass cierra por invierno el miércoles, Mirror Lake Highway permanece abierta

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 25, 2025 at 6:44 AM MST
UDOT will close Guardsman Pass at the winter gates on Nov. 1, 2024.
Utah Department of Transportation
UDOT cerrará Guardsman Pass en las puertas de invierno el 24 de noviembre de 2025.

El Departamento de Transporte de Utah cerrará Guardsman Pass desde el Condado de Summit hasta el límite del Condado de Wasatch esta semana.

La Ruta Estatal 224 cerrará por la temporada a las 7:00 a.m. del miércoles 26 de noviembre, finalizando el acceso para automóviles durante el invierno.

Guardsman Pass desde Brighton hasta Park City, la Ruta Estatal 190, cerró a principios de este mes.

UDOT también ha cerrado American Fork Canyon y Alpine Loop por la temporada junto con Mount Holly en el Condado de Beaver.

Los funcionarios de transporte aún no han anunciado una fecha de cierre para Mirror Lake Highway.

Las carreteras estacionales de Utah reabrirán en la primavera de 2026.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver