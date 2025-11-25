Guardsman Pass cierra por invierno el miércoles, Mirror Lake Highway permanece abierta
El Departamento de Transporte de Utah cerrará Guardsman Pass desde el Condado de Summit hasta el límite del Condado de Wasatch esta semana.
La Ruta Estatal 224 cerrará por la temporada a las 7:00 a.m. del miércoles 26 de noviembre, finalizando el acceso para automóviles durante el invierno.
Guardsman Pass desde Brighton hasta Park City, la Ruta Estatal 190, cerró a principios de este mes.
UDOT también ha cerrado American Fork Canyon y Alpine Loop por la temporada junto con Mount Holly en el Condado de Beaver.
Los funcionarios de transporte aún no han anunciado una fecha de cierre para Mirror Lake Highway.
Las carreteras estacionales de Utah reabrirán en la primavera de 2026.
