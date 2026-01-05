El lento comienzo del invierno deja el manto nival de Utah cerca de niveles mínimos históricos

Esquiadores, riders y otros entusiastas de la nieve están decepcionados con la falta de nieve en Utah este invierno. El terreno en los centros de esquí es limitado y gran parte de la precipitación de este invierno ha sido lluvia, no nieve.

El hidrólogo del Snow Survey de Utah , Spencer Donovan, señaló que el manto nival en todo el estado se encuentra aproximadamente al 50% de lo normal. En otras palabras, gran parte del estado está en niveles mínimos históricos de nieve o cerca de ellos.

Pero desde la perspectiva de la precipitación, Donovan dijo que la historia es diferente.

“En realidad nos está yendo muy bien, pero como todos sabemos dolorosamente, eso ha sido lluvia en lugar de nieve al entrar en la temporada de invierno”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 2 de enero . “Incluso ahora, cuando debería haber estado nevando, ha estado lloviendo mucho”.

Utah tuvo el octubre más húmedo registrado en 2025 , y Donovan dijo que esa lluvia adicional ha situado a gran parte del estado en niveles de precipitación normales o superiores.

Esto representa un gran aspecto positivo para Utah, ya que el suelo está más húmedo de lo que suele estar en esta época del año. Cuando llegue la primavera, el suelo húmedo facilitará un escurrimiento más eficiente, permitiendo que más agua termine en los arroyos y embalses.

Donovan también dijo que podría haber más nieve en camino.

“Es importante no obsesionarse demasiado con la situación actual porque, de hecho, de enero a abril es cuando adquirimos la mayor parte de nuestro manto nival”, dijo. “Así que, en este momento del año, un par de tormentas o tres realmente podrían volver a encaminarnos”.

Este invierno presenta un patrón meteorológico de La Niña , lo que significa que hay las mismas probabilidades de que Utah vea una precipitación por encima o por debajo del promedio. Aunque la caída de nieve está por debajo del promedio en este momento, la situación podría dar un giro más adelante en la temporada.

Artículo traducido por Connor Hollison